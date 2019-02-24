Экипаж не дал угнать самолет BBA

Самолет "Бангладешских авиалиний" (Biman Bangladesh Airlines, ВВА) , летевший из Дакки в Дубай, 'экстренно сел в Читтагонге (юго-восток страны). 145 пассажиров эвакуировали.

Сообщается, что злоумышленники попытались угнать лайнер, однако членам экипажа удалось предотвратить преступление, пишет Times Now.