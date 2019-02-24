Польша возненавидела победу над фашизмом

Как Польша разозлила Израиль.

Еще недавно Беньямина Нетаньяху тепло принимали в Варшаве, а потом уже в Иерусалиме ждали лидеров стран Вышеградской четверки. Здесь всерьез надеялись, что главы Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, подражая США и вопреки позиции Евросоюза перенесут свои посольства в Иерусалим. Но за день до отъезда Беньямин Нетаньяху скажет то самое слово — об ответственности Польши за Холокост, об участии местного населения в истреблении евреев в годы Второй мировой. Хозяева возмутились.

А тут еще назначенный лишь министром иностранных дел Исраэль Кац в эфире тель-авивского телеканала вспомнит высказывание одного из уже покойных израильских премьеров. "Как сказал Ицхак Шамир, поляки всосали антисемитизм с молоком матери. Приукрасить эту историю невозможно, и именно мы несем наследие Холокоста и будем продолжать делать это", — заявил Кац.

В Варшаве не было, наверное ,ни одного политика, кто-бы не возмутился, не оскорбился и не потребовал немедленных и громких извинений от Израиля.

"Мы ждем твердой реакции на предосудительные, просто расистские слова вновь назначенного министра иностранных дел Израиля. Это не может остаться без реакции", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В Польше с жаром заговорили о том, что в годы войны местные жители спасли от гетто и лагерей смерти 120 тысяч евреев. Что 5 тысяч поляков были казнены нацистами за укрывательство тех, кто по плану Рейха должен был умереть в газовых печах Освенцима и Треблинки, что сами израильтяне признали 6620 поляков праведниками народов мира.

Но в Израиле помнят и другое. Леон Рубин пятилетним мальчишкой прошел много километров, чтобы вместе с родителями, жителями местечка Долгиново перебраться через линию фронта в СССР, убегая от нацистов и прячась от местных польских крестьян.

"Я был ребенком, но знаю, что многие поляки помогали нацистам, а некоторые сами убивали евреев. Не было никакой возможности спрятаться у поляков. Мы знали, что нас выдадут", — отметил Леон Рубин.

Его слова — лишь часть большой страшной правды, уверены в Центре Симона Визенталя в Иерусалиме. Здесь не считают историю преступлений времен войны темой для политических игр и компромиссов.

"В Восточной Европе еврейское население убивали часто именно местные жители. Сегодня эти страны пытаются приуменьшить свою ответственность за эти убийства. Это Литва, Латвия, Эстония, Украина и Польша. Но правда в том, что все слои их населения участвовали в убийствах евреев. Поляки ответственны за уничтожение 200 тысяч евреев или своими руками, или во взаимодействии с нацистами", — говорят сотрудники Центра Симона Визенталя в Иерусалиме.

"Израиль не должен больше замалчивать правду о трагических событиях и убийстве евреев в Польше. Нельзя больше закрывать глаза на чудовищный закон о национальной памяти. Надо говорить правду даже ценой политических альянсов и союзов", — считает депутат Кнессета Ксения Светлова.

Наша группа работала в Яд ва-Шем, когда чешский премьер Андрей Бабиш, возлагал венок у Вечного огня в мемориальном зале памяти. Польская делегация так и не приехала, ибо ее версия трагических событий прошлого отличается от израильской.

На ветерана войны Эфраима Паперного произвел тяжелейшее впечатление другой польский закон, ставший основанием для сноса сотен памятников солдатам Красной Армии в Польше. Сам Эфраим — один из полумиллиона красноармейцев-евреев — освобождал польскую землю от нацистов. Его жена, уроженка Польши, была узницей Люблинского гетто.

"Не знаю, что сейчас переменилось в Польше, почему они стали сейчас с такой ненавистью относиться к истории, к победе советского народа над фашизмом", — говорит Паперный.

В Израиле помнят и чтят героев и жертв войны. Каждый год в канун Дня независимости здесь зажигают Вечный огонь в память о 6 миллионах соотечественников, сгоревших в огне Холокоста. И этой болью здесь не поступятся даже в угоду самым, казалось бы, удачным политическим альянсам.