При пожаре в частном доме в Башкирии погибли три человека, в том числе - ребенок

В воскресенье, 24 февраля, в деревне Идельбаково, расположенной в Зианчуринском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизни трех человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, в первой половине дня диспетчер получил сообщение о том, что загорелся частный бревенчатый жилой дом.

Прибывшие пожарные справились с огнем. В ходе разборки завалов они обнаружили тела погибших – 34-летнюю женщину, ее полуторагодовалого сына и неизвестного мужчину, личность которого пока не установлена.

Жертв ЧП могло бы быть больше, однако старшие дети покойной хозяйки дома — 15-летняя дочь и 7-летний сын сумели вовремя покинуть загоревшееся здание.

Кроме того, известно, что с места пожара была госпитализирована 51-летняя женщина. Характер и степень тяжести травм пострадавшей не уточняется.

Специалисты работают над установлением причин трагедии.