"Продай почку, продай ребенка": националисты вышли на акцию в Киеве

В преддверии выборов президента Украины националисты организовали в воскресенье, 24 февраля, акцию на площади Независимости в Киеве. На нее собрались несколько тысяч сторонников партии "Свобода", организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), Конгресса украинских националистов и других организаций националистического толка. Участники акции призывают избирателей не продавать свои голоса на президентских выборах.

Они держат в руках плакаты с призывами вместо продажи голоса на выборах продать тело, ребенка или почку. " Заработаешь больше!", — написано на плакатах. Есть также призывы "Не продавай будущее" и "Останови подкуп избирателей", передает РИА Новости.

На площади установлена сцена, с которой перед собравшимися выступают лидеры ряда политических и общественных организаций.

Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне пообещал расследовать обвинения в подкупе избирателей, выдвинутые кандидатом в президенты Юлией Тимошенко в адрес предвыборного штаба Петра Порошенко.

Ранее украинские журналисты раскрыли схему фальсификаций на предстоящих выборах — так называемую "сетку". Они утверждают, что работу по попаданию Порошенко во второй тур курирует депутат Верховной рады Сергей Березенко.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Согласно данным социологических опросов, в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский.