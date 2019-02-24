Водителю, сбившему пятерых на Невском, предъявлено обвинение

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу приняло к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами МВД по факту ночной аварии на Невском проспекте. В ней погибли два человека и пострадали еще трое.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Подозреваемому — мужчине 1989 года рождения — предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 24 февраля у дома 55 по Невскому проспекту водитель автомобиля BMW X6 столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре. На месте погибли мужчина и женщина, трое пострадавших госпитализированы в больницу.

По данным издания Фонтанка.Ру, находившийся за рулем BMW 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов перед аварией надышался шариками с азотом, популярными сейчас у клубной молодежи и вызывающими "глупое поведение". Газ не запрещен, но полицейские сводки полны авариями после его применения. В Петербурге особенно активно продают шарики на улице Ломоносова и Думской.

Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя Евгения Корнеенкова из Москвы. Трое пострадавших госпитализированы в Мариинскую больницу, один из них — в очень тяжелом состоянии.