Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд

В Москве завершился традиционный футбольный турнир Кубок легенд имени Константина Еременко, в котором принимают участие звезды прошлых лет.

Победителем нового розыгрыша турнира вновь стала сборная России, которая в финале одержала победу над командой Германии со счетом 13:4. Лучшим игроком матча у сборной России стал Егор Титов.

Российские футболисты стали 11-кратными победителями Кубка легенд, ни проиграв ни одного розыгрыша турнира, который проводится с 2011 года.

В это раз в турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.