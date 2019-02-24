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Франция. Протесты "желтых жилетов" 45 минут назад

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24 февраля 201920:32

От скандала с любовником Макрона спас антисемитизм

EPA

Автор: Дмитрий Киселёв

Во Франции Сенат обнародовал доклад, в котором критикуется кадровая политика президента Макрона в сфере обеспечения собственной безопасности. Претензии, в частности, возникли к личности бывшего охранника президента Франции и ближайшего его советника и экс-замглавы президентской администрации Александра Беналлы.

Сейчас Беналла — в тюрьме. Ему предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, где и большие деньги, и сомнительные связи, и незаконное приобретение боевого оружия, и нарушение судебного режима, и даже избиение демонстрантов на улицах Парижа. По Макрону, это тяжелейший политический удар, тем более что хорошо подкаченный 26-летний марокканец с цветом кожи чуть начинающей созревать маслины и смоляными волосами в расхожем мнении — любовник Макрона. И действительно, ранее Макрон был столь приблизил к себе Беналлу, что сам посеял слухи, которые был вынужден прямо опровергать, мол, Беналла не его любовник.

Пикантность ситуации не в том, гей Макрон или нет. В конце концов есть же во Франции и среди политиков открытые геи. А в том, что Макрон шел на выборы как примерный семьянин, держась за руку свою годящуюся ему в мамы Брижит. И если выяснится, что брак Макрона — всего лишь предвыборная фикция, то такая ложь похоронит действующего президента Франции куда скорее, чем даже "желтые жилеты" на улицах французских городов.

Что касается "желтых жилетов", то они – это, конечно же, порождение идущей на планете глобализации. А характер экономики при этом таков, что транснациональные корпорации богатеют, а средний класс в этой конструкции — всего лишь донор. Отсюда и протест, и усиление в Европе как националистов, так и социалистов — от Марин Ле Пен во Франции до Корбина в Великобритании.

Что же касается самих "желтых жилетов", то они подмочили себе репутацию стихийным антисемитизмом. Для Макрона это стало в каком-то смысле спасительным. По крайней мере, он использовал этот шанс по полной.

Автор: Ася Емельянова

Первое правило французского пикника — красивый вид. Парк Chateau de Chambord — идеальное место для того, что расстелить скатерть. Она, кстати, должна быть непромокаемой снизу — это правило два. Термосумки. Холодные готовые закуски. Правило три – компания: на пикник французы выезжают с единомышленниками или семьей — детьми и домашними животными.

В этом парке охотился Франциск Первый, который и приказал эту чудо эпохи Ренессанса построить и даже успел поохотиться здесь перед смертью. Шесть веков эти владения принадлежали французским королевским династиям, дарились, выкупались. С 1930-го Chateau de Chambord принадлежит государству. Именно к нему у организаторов пикника- вопросы: почему все французское — майонез, соус и булка — вдруг так подорожало?!

"Главным требованием "желтых жилетов" является снижение цен на продукты первой необходимости, такие как багет. В 2000 году он стоил в 10 раз меньше, но во франках. Мы также настаиваем на снижении цен на мясо, муку, масло, яйца которые за последние годы сильно выросли и продолжают расти", — говорят "желтые жилеты".

Вопросы к государству есть даже у тех, кому, казалось бы, отдать евро сорок за багет не проблема. Принц Шароль Эммануэль Бурбон Пармский с "жилетами" — с самой первой демонстрации.

- Вы не выглядите как человек, который живет на 500 евро. Почему вы с "жилетами"?

- Я всю жизнь работал, детей растил. Люди не должны выживать, они должны жить, — считает принц.

Эти новые мирные формы протеста — надеются "жилеты" — отвлекут зрителя от того, что 15-ю субботу подряд он наблюдает на Елисейских полях.

Опять аресты и газ. Париж освободили от черных жилетов и черных капюшонов лишь к наступлению сумерек. В Clermont-Ferrand полицию забрасывали металлическими шарами для игры в петанк.

Снова, несмотря на дискуссии, заработали спецружья — летали резиновые пули. Полиция доложила об использовании силы в ответ на агрессивное поведение демонстрантов. Но именно на агрессию, а не мирные пикники на солнце очень надеялись в Елисейском дворце.

Хулиганы вандалы и антисемиты — отрицательный образ "желтых жилетов" продолжает успешно формироваться. "Жилеты" сами в эту ловушку попадают — недавно оскорбили французского философа Алена Филькенкраута. Он прогуливался по Монмартру, когда его узнали. "Убирайся, Франция наша, а не ваша! Вы отходы!" — это было само приличное из того, что он услышал.

А в Эльзасе осквернили еврейское кладбище. 80 могил. Президент Макрон надевает кипу и едет плакать в деревню Катценхайм за 500 километров от Парижа.

Следы преступления так и убрали. Неделя прошла, а голубая свастика, надписи — все еще на могилах. На воротах отчистить ее несложно, но как только она исчезнет, перестанет отвлекать внимание от чего-то другого. Тема антисемитизма для Елисейского дворца и лично Макрона появилась как никогда вовремя.

Такие старые еврейские кладбища разбросаны по всей Франции в пригородах, потому что работать в крупных городах евреям было можно, а жить — нельзя. Катценхайм со старой синагогой под Страсбургом когда-то был городком для плотного проживания евреев. Права, свобода и выражение "счастлив, как еврей" во Франции появляются в ХХ веке. Община растет. Сегодня здесь она самая крупная в Европе.

На воскресном уроке в главной синагоге Страсбурге изучают Библио и новые меры о борьбе с антисемитизмом, проанонсированные президентом Макроном. Под контроль возьмут Интернт, расистские группировки. Совет еврейских организаций добивался этого много лет. И вдруг — неслыханный прогресс: уже весной закон будет внесен в Ассамблею.

Назначить "жилетов" ответственными за рост антисемитизма — задача непростая, но выполнимая. И она уже выполняется. Некоторые политики заявили, что надписи на немецком и оскорбления, которые появились на витринах магазинов, перекочевали с плакатов "желтых жилетов".

Появились и свежие официальные данные полиции: число актов агрессии против евреев выросло на 74%. Данные 2018 года. "Жилеты" проснулись лишь три месяца назад, но на эти временные несостыковки мало кто обращает внимание. Антисемитизм действительно растет. Так же стремительно, как и мусульманская община Франции, которая, как и еврейская, — крупнейшая в Европе .

"Не все "желтые жилеты"- антисемиты, но вместе с тем сегодня существует союз крайне правых, крайне левых и хулиганья. Те, кто насилием пытаются проявить себя, недостойны доверия. Пример тому — обвинение в сионизме французского академика Алена Филькенкраута, что несопоставимо с ценностями республики: свободой, равенством и братством. Нельзя называть себя французом, демократом и быть антисемитом. Это нечто неприемлемое", — уверен один из раввинов.

Тема антисемитизма успешно затмила скандальную историю недели — с арестом бывшего заместителя руководителя кабинета Макрона, его бывшего охранника и, как считается, бывшего любовника президента Александра Беналлы. В докладе, опубликованном Сенатом (расследование шло шесть месяцев), Беналлу называют слабым звеном в безопасности главы государства. Обвиняют в том, что он лгал под присягой и выполнял в Елисейском дворце некую особенно важную роль.

Лжесвидетельство — это как минимум 5 лет тюрьмы. Если Беналла вдруг решит сотрудничать со следствием, эту роль он расскажет в красках. Его показания могут поставить Макрона и Елисейский дворец в пикантное и безвыходное положение.

Текст: "Вести недели"

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