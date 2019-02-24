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24 февраля 201918:05

Российские баскетболисты отобрались на чемпионат мира

Мужская сборная России по баскетболу отобралась в финальную часть Кубка мира, который в 2019 году пройдет в Китае. В заключительном и решающем матче отборочного турнира российские баскетболисты обыграли команду Финляндии со счетом 91:76.

Встреча прошла в Перми при аншлаге. Россияне неуверенно начали матч и по ходу первой половины преимущество финнов достигало 18 очков. Однако на перерыв команды ушли при счете 38:37 в пользу команды Финляндии. В третьей четверти финнам снова удался рывок, но россияне смогли сначала сравнять, а затем вырвать победу в напряженной и нервной концовке.

Сборная России завоевала третью путевку от группы "K", гарантирующую участие в Кубке мира. Также из этой группы на турнир вышли команды Франции и Чехии.

Напомним, что до 2014 года турнир назывался чемпионатом мира, но затем в коммерческих целях было принято решение назвать его Кубком мира.

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