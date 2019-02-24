ВГТРК прокомментировала ситуацию с "Евровидением"

Официальный вещатель конкурса "Евровидение" в России — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания — заявила в воскресенье, что в правилах музыкального соревнования нет запрета на представление какого-либо государства гражданином другой страны.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что представлять Россию на следующем конкурсе могла бы певица . Как пример Пригожин привел выступление на "Евровидении" за Белоруссию певца Alekseev, у которого гражданство Украины.

Maruv выиграла украинский национальный отбор на "Евровидение", причем PR-директор Национальной общественной телекомпании Украины Виктория Сидоренко подтвердила в Facebook подлинность результатов голосования зрителей.

В воскресенье НОТУ потребовала от Maruv за сутки принять решение о подписание контракта с телекомпанией. В нем особого внимания требуют два пункта: запрет на гастроли исполнительницы в России и то, что окончательное решение о том, кто будет представлять Украину, в течение 48 часов примет НОТУ.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал победу Maruv на национальном отборе "частью гибридной войны России против Украины".

"Евровидение-2019" запланировано с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.