Пенс пригрозил "наихудшему из тиранов" демократией и санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро "худшим из тиранов". Заявление было сделано во время выпуска новостей на телеканале Fox News. Свое мнение Помпео подкрепил "мнением и голосом венесуэльского народа". Политик также не исключил проведение военной операции для "воцарения демократии" и "светлого будущего" в стране.

Вашингтон продолжает оказывать поддержку самопровозглашенному главе государства Хуану Гуайдо. В частности, идут поставки гуманитарной помощи, рассматривается вопрос о введении дополнительных санкций в отношении действующего президента Николаса Мадуро.

Гуайдо объявил себя главой государства 23 января. США и большинство европейских заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Мадуро настроен категорически против гуманитарной помощи со стороны США. По мнению вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса, гумпомощь оказывается только в случае стихийных бедствий или войн, и согласие на ее поставку означает оправдать возможное вторжение в страну. Он объявил о закрытии границ с Бразилией, рассматривается вопрос о закрытии границы с Колумбией.