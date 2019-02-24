США все еще считают КНДР опасной

Пхеньян, как и прежде, представляет собой ядерную угрозу, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Считать, что американский лидер Дональд Трамп думает иначе, ошибка, добавил Помпео. Обязательства, которые взял на себя лидер КНДР Ким Чен Ын после первого саммита в Сингапуре, значительно снизили уровень угрозы. Но задача американских властей – добиться полной безопасности для своего народа.

Администрация Трампа не строит иллюзий по поводу обещаний руководства КНДР, однако думает, что сегодняшние лидеры способны добиться значительного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.

Их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля, передает ТАСС.