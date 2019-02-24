Курц напомнил, что экономическая мощь ЕС не является данностью

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что в Евросоюзе необходимо осуществить множество изменений, чтобы сообщество "снова стало сильнее". Об этом он заявил в интервью американскому СМИ.

По мнению Курца, ЕС должен урегулировать иммиграционный кризис и провести Brexit, но при этом избежать "жесткого" варианта (выхода Великобритании из ЕС без сделки), чтобы затем сосредоточиться на других вопросах. Но сообщество "должно усердно работать" для достижения этих целей.

"Я надеюсь, что мы снова сможем стать экономически более конкурентоспособными, потому что экономическая мощь Европы не является данностью", — сказал австрийский канцлер, слова которого цитирует ТАСС.

Курц добавил, что поддерживает тех, кто хочет добиться положительных изменений, а не тех, кто желает ликвидации Евросоюза.

Возвращаясь к проблеме Brexit, канцлер назвал его "ужасным". Выход же Великобритании из ЕС без сделки, по его словам, будет означать хаос для Соединенного Королевства и нанесет ущерб экономике обеих сторон. При этом Курц не уверен, что сделке, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с ЕС, удастся получить одобрение в британском парламенте.

На днях Курц заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что Австрия продолжит развивать газопровод "Северный поток-2" и будет приобретать газ в России, потому что он дешевле американского.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. После этого, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Вариант Brexit без сделки предполагает, что Великобритания прекращает свое членство в таможенном союзе ЕС и перестает быть участником единого европейского рынка. Таким образом, на продаваемые там британские товары неминуемо будут введены пошлины.