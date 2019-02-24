На Aero India Украина "уничтожила" МиГ-29, а Израиль - Ка-50

Украинская компания "Спецтехноэкспорт" на своем стенде на выставке Aero India 2019 в Бангалоре показала рекламу системы ПВО С-125М "Печора", "сбивающей" самолет, похожий по силуэту на истребитель МиГ-29.

Видео демонстрировалось транслировалось на большом экране на стенде компании, передает РИА Новости. Кстати, центральный офис "Спецтехноэкспорта" в Киеве располагается на проспекте Степана Бандеры.

Сегодня, 24 февраля, Aero India 2019 завершает свою работу. Ранее на этом же мероприятии израильская Israel Aerospace Industrie продемонстрировала на своем стенде видео "уничтожения" российских вертолетов Ка-50. Такую форму компания выбрала для рекламы своего комплекса противовоздушной обороны MRSAM.