США: право на убийство ребенка и травля губернатора

Если говорить о культуре, то в последнее время в США в центре культурных споров оказался губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм. Как и все губернаторы до единого в США, Ральф Нортэм — белый губернатор. Ни одного черного губернатора ни в одном американском штате нет. Все — белые. Но при этом там все борются с расизмом. И вот именно в расизме заподозрили сейчас губернатора Вирджинии. Это потому, что кто-то раскопал его школьный альбом с фотографией 1984 года, где юный Ральф покрасил себе лицо в черный цвет — под негра. Тогда это считалось нормальным. Но сейчас в США воспринимается как невозможное, как своего рода карикатура на чернокожих.

Даже угольные косметические маски сейчас стали восприниматься как культурная недопустимость. Черным можно делать угольную маску, а белым лучше не надо. Не то что покрасить лицо в черный грим, сказать, что пусть и негры на Хэллоуин красят себя в белых. Нельзя.

Если помните, именно за такое неосторожное высказывание выперли с телеканала Fox мегазвезду Мегин Келли. Ее контракт, "весивший" 25 миллионов долларов в год, выбросили в корзину, заплатили неустойку — и нет уже такого человека на американском телевидении, как Мегин Келли.

От губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма под угрозой импичмента потребовали извиниться. Он извинился, сказал, что красил себя тогда под Майкла Джексона.

The New York Times выступила со статьей, где травит Нортэма за то, что он все никак не извиняется, а упорствует в своем расизме. Вот не извинятся — и все тут, хотя после извинений и статей прошло уже более двух недель. Стилистика статьи в The New York Times смахивает на обвинения прокурора в ходе сталинских процессов над троцкистской оппозицией: "Он скрылся от людей, надеясь, что внимание и эмоции сойдут на нет. Он упорно отказывался прислушаться к доводам тех, кто просто хотел получить от него объяснение. Именно так ведет себя человек, когда не осознает всю тяжесть расовой истории Америки, когда не понимает свою сегодняшнюю роль и не замечает существующего в обществе в настоящее время раскола по расовому признаку".

Но самое интересное в истории с губернатором Вирджинии не в том, что импичмент ему угрожает за фото 1984 года, за которое он якобы не извинился, а в том, что он вполне уверенно чувствует себя в губернаторском кресле после того, как поддержал идущий сейчас в его штате законопроект об абортах. Губернатор Ральф Нортэм убежден, что у женщин его штата все еще недостаточно свободы.

Ее нужно еще больше — вплоть до того, что женщина должна иметь право на аборт при любом сроке беременности — вплоть до самого дня родов. Причем речь необязательно идет об аборте по медицинским показаниям. Просто женщина должна иметь такое право и может его принять наедине с врачом. Но это еще не все от Ральфа Нортэма.

"Если у женщины уже начались роды, то я точно могу сказать, что будет проходить дальше. Ребенок появится на свет. Помещен в комфортные условия. Если ребенку тут же потребуется реанимация, то по желанию матери и семьи она будет проведена, а после дискуссия между матерью и врачом может возобновится", — сказал Нортэм.

Дискуссия, убить прямо сейчас ребенка или нет. Если мама захочет, то, по новому закону штата Вирджиния, сможет это сделать. Просто потому, что как женщина — свободна без ограничений. А отец поймет. Или, по крайней мере, должен понять. Он же не против женской свободы.

Такие же законы сейчас — уже в нескольких штатах. Это Вермонт, Иллинойс и Нью-Мексико. Справедливости ради надо сказать, что республиканцы в массе своей против права на убийство ребенка при любом сроке, включая день родов. Но то, что демократы напирают всерьез, — факт современной американской культуры. Культуры жизни. И культуры смерти. Дискуссия вокруг расширения прав женщин продолжается.