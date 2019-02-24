"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" голов не забили

В Англии продолжается 27-й тур национального чемпионата. "Манчестер Юнайтед" на своем сыграл вничью с "Ливерпулем". Встреча завершилась со счетом 0:0.

"МЮ" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей и с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" не проигрывает в шести матчах и продолжает лидировать с 66 баллами.