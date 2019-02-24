Милонов заявил, что "ведьмы обмельчали"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РИА Новости заявил, что современные "ведьмы обмельчали". Так политик прокомментировал возможный иск к нему со стороны "потомственной ведьмы" Алены Полынь (Елена Суликова). Она считает, что Милонов должен ответить пред законом за урон её чести и достоинству.

"Силы зла не могут одолеть, пытаются призвать к российскому правосудию. Но российское правосудие существует для того, чтобы устанавливать правду, а не потакать жуликам", — заявил депутат.

В январе Милонов на пресс-конференции назвал Алену Полынь "лгуньей и мошенницей"​​​. В московском Савеловском суде иск к депутату пока не зарегистрирован.

В начале года Виталий Милонов предложил принять закон о запрете деятельности в России магов и чародеев. Как пояснил Милонов, оккультные маги "всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности".