Пьеха сообщил подробности кражи денег наркобольницы

Певец Стас Пьеха сообщил подробности похищения денег из сейфа принадлежащей ему клиники. Ранее сообщалось о том, что вору удалось отжать дверь помещения на загородном шоссе и вскрыть сейф.

На своей странице в Instagram Пьеха подтвердил факт кражи и привел некоторые подробности. По словам певца, вор проник в помещение ночью, его лицо скрывала маска. Похитителю удалось вскрыть сейф, в котором хранилась месячная выручка больницы — 1,2 миллиона рублей. Деньги предназначались для уплаты аренды и выплаты зарплаты сотрудникам.

Подробности преступления и личность преступника уточняются. Пьеха в очередной раз напомнил, что наркологическая клиника — не самый прибыльный и совсем неблагодарный бизнес. Открыть ее Пьеху побудила собственная борьба с наркозависимостью. Для осуществления своей идеи певцу даже пришлось продать квартиру.

Пьеха также пообещал потенциальным ворам, что деньги в сейфе клиники храниться больше не будут.