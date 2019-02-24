Путин озвучил план действий

Автор: Дмитрий Киселёв

20 февраля президент Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Если одним словом, то речь шла о справедливости. Прежде всего — об общественной справедливости в России. Чувствовалось, что для Путина это — важнейшая тема, что он глубоко и в цифрах, погружен в нее детально.

"В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие, наверное, понимают, о чем идет речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и все", — сказал президент.

И Путин поправляет: правительственный недосмотр. Просит заплатить все сполна, причем все недополученное с начала года.

"Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", — заявил глава государства.

Вообще вроде как считается, что Послание — о положении страны. Однако Путин построил свою речь как изложение решений. Получилось плотно, ведь президент понимает, что людям нужны не обещания светлого будущего на когда-то, а жизнь, она сегодня и уже сейчас. Кто-то из коллег-журналистов сказал, что в Послании "звучал шелест купюр". И действительно, Путин оперировал триллионами. Во имя развития страны и сбережения народа.

На что уже заработанные страной и ни у кого не взятые взаймы триллионы выделяются?

Автор: Евгений Рожков

Настрой и тональность Послания Владимир Путин задает сразу. Время спрессовано. Времени на раскачку нет. И это обращение не только к залу — ко всей России.

"Мы этот период, считаю, прошли. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Я уже слышал, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится, — вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь их семей не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему", — заявил глава государству.

План, как-что менять, сформулирован. Обозначены сразу 12 национальных проектов. Но начать президент предлагает с главной задачи — сбережения народа. А значит, с поддержки семьи. "Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог", — сказал глава государства.

Большое хозяйство большой семьи в крошечном селе Ломовка Тульской области, где папа, мама, пятеро детей. И все делают вместе. Елена Нечай занимается воспитанием, Владимир работает на стройке. На жизнь, говорят, хватает. А вот налоги действительно "съедают" много. И первое конкретное предложение президента они уже примеряли на себя. Вывести из-под налогов по 5 квадратных метров на ребенка в квартире и по 7 квадратных метров в доме. Так вот в случае семьи Нечай получается, что уже за 35 квадратных метров не придется платить. И это еще не все.

"Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, предлагаю освободить от налога полностью 6 соток. И таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", — сказал Владимир Путин.

Дальше он предложил пересмотреть пособия на детей. Сейчас их платят только тем, у кого доход в семье не превышает полтора прожиточных минимума на человека. Президент предложил в 2020 году эту планку поднять до двух прожиточных минимумов. Так, выплаты будут получать уже 70% семей. А пособия по уходу за детьми с инвалидностью он предложил поднять сразу в два раза. Причем не тянуть с этим и сделать уже с июля года 2019 года.

"Мне понравилось, что это не отдельно разовые предложения, а целая система продуманных мер по поддержки российских семей. Причем это все уже просчитано в деньгах, сколько нужно в этом году, сколько в будущем. То есть это не некие пожелания. Послание готовится очень серьезно", — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть ощущение, что Россия встала на ноги, адаптировалась к этой ситуации, поборола многие внешние вызовы и сегодня обратила свой взгляд на внутренние проблемы конкретных людей. Вот это очень важно", — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Когда одна из многодетных семей задумалась о расширении, то посчитали ипотеку лет на 15. Но так и не решились. Хотя им полагается и льготная ипотека, когда все, что выше ставки 6%, субсидируется государством. И о причинах такой нерешительности Владимир Путин тоже говорил. А еще о том, что надо делать.

"Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную перспективу. А сейчас получается, взяли кредит, начали его погашать, льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", — заявил президент.

Причем Путин предложил пойти еще дальше — тем, у кого рождается третий и последующий ребенок, тут же гасить из федерального бюджета 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Причем запустить эту меру, что называется, задним числом. Уже с 1 января. Чтобы сразу работало. Тогда поддержка будет действительно солидной. Эти 450 тысяч, плюс еще алюс еще примерно столько же — материнский капитал. Получившаяся помощь в 900 тысяч в регионах — это уже большая часть стоимости квартиры.

Для Марии Луцышиной из Приморья, которая ждет уже четвертого малыша, эта новость стала настоящим подарком. "Мне как раз не хватало этой суммы! Мы уже семь лет в ипотеке", — сказала женщина.

Но при этом — никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. Марию Прохорову вместе с детьми выселили из взятой в ипотеку квартиры, потому что не могла оплачивать. Бизнес мужа рухнул, сам муж ушел из семьи. И сумма в 20 тысяч в месяц для медсестры оказалась неподъемной. И каждую такую историю — Путин обратился к главам регионов — нужно рассматривать отдельно.

"В жизни может случиться все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее", — отметил Владимир Путин.

"Деньги дополнительно мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета. Ряд положений Послания будет реализовываться уже с 1 января, по которым было дано поручение пересчитать задним числом. Ресурсы на это есть, и в ходе исполнения бюджета дополнительные средства также будут найдены", — заверил министр финансов Антон Силуанов.

Большая и непростая тема Послания — борьба с бедностью. Еще в 2000-м, напомнил президент, "за чертой" у нас были чуть ли не 40 миллионов человек. Сейчас — около 19. И тут одно из решений проблемы, которое он предлагает, — это "социальный контракт".

"Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства — пройти переобучение, найти в соответствие с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это", — уверен президент.

У Нины Серябряковой из Вологодской области это получилось. К ней пришел соцработник и посоветовал разводить кур. "Это все реально. Ничего сложного", — говорит Нина. Теперь у нее с мужем — уже целая ферма. Появились еще свиньи и овцы.

Такие "социальные контракты" уже успешно работают в пяти областях. Теперь правительству поручено распространить эту практику на всю страну.

В этом Послании вообще было много поручений. Причем с конкретными датами, когда что должно быть. Например, за три года полностью решить проблему с местами в детских садах и яслях. За два года сделать доступной медицинскую помощь в любой точке России. Снять возрастные ограничения — а это 50 лет — для тех, кто захочет участвовать в программе "Земский доктор".

И вот еще одна инициатива: "Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города".

Молодой преподаватель английского Ахат Болачев, который ездит в село Большая Таволожка, уже готов стать "земским учителем" и окончательно переехать. Причем не один.

Потребовал Владимир Путин заняться и состоянием самих сельских школ. При том что появляются серьезные образовательные центры, примерно 200 тысяч школьников по-прежнему учатся в условиях, как 50-100 лет назад.

Село Еремино Читинской области. В школу здесь ходят младшие классы. А все отопление — это три печки, спортзал — в коридоре, а удобства — на улице. У районной администрации на ремонт своих денег нет. А у областного центра руки не доходят.

"Это меньше 1,5% школьников. Но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы. За два года проблему нужно полностью решить. Мы можем это сделать", — сказал Путин.

Чтобы решать социальные задачи, нужна сильная экономика. И президент определил приоритеты. Это рост производительности труда, поддержка всего отечественного и улучшение делового климата в стране.

"Могу вас проинформировать — это приятная, хорошая информация — впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства — он у нас очень небольшой — так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок, где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача растить там до определенного уровня и потом потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Вот мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать", — отметил глава государства.

Задачу поднять темпы роста экономики никто не снимал.

"Президент озвучил цифру 3% к 2021 году и поддержание выше среднемировых. А мы ожидаем, что в тот момент среднемировые темпы будут находиться чуть ниже 3% в год. Поэтому именно об этих уровнях речь и идет", — сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Решение проблемы мусора президент назвал одной из главных. Ей никогда до этого серьезно не занимались. Теперь уже другого пути нет. По всей стране вводят раздельный сбор и переработку отходов. За два года должны быть закрыты 30 крупных свалок в городах. Через шесть лет — и все остальные. Следить за этим Путин призвал активистов ОНФ. А за нарушителями — МВД и прокуратура.

"Пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану, там никого не пускают. Только так работает. Потому что эти мутные так называемые конторы на этом наживаются, обеспечивают свое благосостояние неплохо и свой бизнес так называемый прикрывают", — пояснил глава государства.

А вот добросовестный бизнес не должен ходить постоянно под статьей и бояться попасть за решетку. Прозвучала ужасная цифра: 45% возбужденных против предпринимателей дел так и не доходят до суда. То ли нет доказательств, то ли нет оснований.

"Человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечают. Как так? У него сидит человек за решеткой, а он в отпуск пошел и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал! Такого не должно быть. Надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения", — заявил Владимир Путин.

Предложения же самих бизнесменов глава государства решил поддержать. Отменить все устаревшие контрольные и надзорные инструкции, письма, приказы. Для этого устроить ревизию. И если не соответствуют современным требованиям, отправить в архив.

"Многие коллеги сказали, реакция была такая — страшно. Есть проблемы. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам такие фолианты! Они же десятилетиями накапливались, еще с советских времен многие работают, со времен Очакова и покорения Крыма. Сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100%, что там написано. Поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава и оставить только то, что действительно нужно для организации работы", — заявил президент.

Все озвученное главой государства и есть его план к действию. И он пообещал, что первые итоги исполнения Послания подведет уже в конце года.