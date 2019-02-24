Лариса Опанасюк оценила поступок дочерей

Мать внезапно ставших известными певиц Анны и Марии Лариса Опанасюк заявила, что ее дочки выступили очень достойно, когда претендовали на участие в "Евровидении" от Украины. Девушки сказали все честно, и она будет любить своих детей вне зависимости от их позиции, передает РИА Новости.

Скандал вокруг сестер Опанасюк разгорелся в пятницу. Певицы отказали признавать "оккупацию" Крыма и расплакались от вопросов жюри.

"Все говорят, что Украина направляется в Европу, а мы на себе почувствовали, как в 30-е годы Советского Союза, где нас просто принуждают отказаться от родителей. Мы свой выбор сделали давно. Родители сделали свой. Мы на него повлиять не можем. Но все равно они наши родители, которых мы любим. Если бы возник вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек, мы бы выбрали родителей", — ответили сестры на провокационный вопрос.

В результате жюри поставило им очень низкую оценку. А их мать и отец – крымский судья Александр Опанасюк с 2015 года числятся в скандальной базе "Миротворец".