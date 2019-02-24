Друзья Янковского рассказали о его последних днях

Знаменитый российский артист Олег Янковский, которому 23 февраля исполнилось бы 75 лет, уходил очень достойно и спокойно, до последних мгновений выходил на сцену и ни на что не жаловался, рассказал художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров. В этом театре играл артист.

По словам Захарова, когда Янковский узнал о своей неизлечимой болезни, он не отказался от работы. Наоборот, артист репетировал новые постановки и играл в спектакле "Женитьба".

"Никто не видел, что ему тяжело, поэтому он продолжал. Как только он почувствовал, что зритель замечает, он ушел", — приводит слова Захарова издание Starhit.

А друг и коллега Олега Янковского Леонид Ярмольник вспомнил, что артист продолжал излучать оптимизм даже в самые тяжелые минуты жизни. Ярмольник признался, что весть о смертельном диагнозе Янковского стала дня него потрясением. За год до этого они похоронили Александра Абдулова. Как утверждает Ярмольник, Янковский "практически не изменился": он не терял самообладания и чувства юмора даже на больничной койке.

Другой актер Александр Збруев, который был свидетелем последнего выхода Олега Ивановича на сцену, рассказал, что в тот день Янковскому было очень плохо, однако он все равно не отменил спектакль. По словам Збруева, в тот день поклонники принесли необыкновенное количество цветов. "У меня возникло ощущение, что люди прощались с ним", — сказал Збруев.

Олег Янковский ушел из жизни в 2009 году. К его 75-летию был снят документальный фильм, в котором о талантливом актере рассказали его друзья. В 2016 году актеры Олег Табаков и Евгений Миронов открыли памятник Янковскому в Саратове.