"Желтый" уровень опасности: москвичей попросили поберечься

Центр организации дорожного движения опубликовал в Twitter предупреждение о непогоде, ожидаемой в Москве в понедельник. Жителям столицы придется пережить сильный ветер, снег и гололёд.

"Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Поберегите себя для весны", — попросили в ведомстве.

Сотрудники Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности, пишет РИА Новости. Воздух в Москве прогреется максимум до плюс трех градусов.