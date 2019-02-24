Сделка с ЕС: Мэй анонсировала повторное голосование

Повторное голосование по выходу Великобритании из Евросоюза пройдет не позднее 2 марта. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее планировалось провести голосование до 27 февраля, однако парламент отклонил эту поправку.

Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Евросоюз пока отказывается вносить в соглашение изменения. Великобритания должна покинуть ЕС уже 29 марта. По этому случаю в стране предлагается устроить пятидневную молитву.