Предвыборная гонка: расходы Зеленского перевалили за 23 миллиона

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский уже потратил на предвыборную кампанию 23,1 миллиона гривен (около 850 тысяч долларов по курсу украинского Национального банка), сообщил спикер кандидата штаба по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков.

Он не смог назвать точную сумму, поступившую на избирательный счет Зеленского с момента его открытия (информация об открытии соответствующего счета была обнародована 6 февраля). Но Разумков пообещал, что штаб обязательно отчитается во всех деталях о наполнении фонда и расходах, пишет РИА Новости.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Согласно данным социологических опросов, в предвыборной гонке лидирует Зеленский.