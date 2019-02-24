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24 февраля 201922:13

Украинцы не знают, за кого голосовать

Автор: Дмитрий Киселёв

Исполнилось пять лет с момента кровавого госпереворота, устроенного украинскими националистами. Бессмысленная жестокость, прямо-таки дикость — вот что демонстрировали радикалы. Президент Янукович уже подписал соглашение о новых выборах через полгода и подписал был любое — о выборах хоть через три недели, так нет, в его резиденцию вломились, чтобы убить. А европейские гарантии мирного перехода оказались пустышкой.

Переворот стал фактом. Спустя полтора месяца киевская хунта начала братоубийственную войну на Донбассе. Лишь убитых, по заниженным данным ООН, — более 10 тысяч человек, а беженцев из зоны конфликта только Россия приняла под 2,5 миллиона.

В июне 2014-го президентом Украины стал "шоколадный король", олигарх Петр Порошенко. На нем — кровь переворота, кровь гражданской войны, беспросветная нищета, до которой доведена Украина.

31 марта на Украине — президентские выборы. Осталось чуть более месяца. Порошенко в стране ненавидят, хотя опросы показывают, что он в тройке лидеров. Правда, само слово "опрос" на Украине вызывает если не хохот, то загадочную улыбку. Это у тех, кто поосторожнее. Ведь все понимают, что нарисованные цифры — прелюдия к фальсификации результатов голосования.

И все же, если по опросам, то Порошенко пока там на втором месте. На третьем с небольшим отрывом — Юлия Тимошенко. Она-то как раз и говорит, что ничего общего с реальностью эти цифры не имеют. Но все же по публикуемым цифрам гону возглавляет популярный комик Зеленский.

Самая последовательная позиция в отношениях с Россией — у лидера оппозиции Юрия Бойко. Квалифицированный и уравновешенный политик, не раздающий пустых обещаний. Но в среде бушующего популизма такие сейчас не очень в цене. Социологи не оставляют ему шанса пройти хотя бы во второй тур.

Можно удивляться, но факт, что именно Зеленский стал открытием в президентской компании этого года. А его популярность — тоже факт. И этому есть объяснение. Свежее лицо в политике. От старых многие уже устали. Не олигарх, хотя и не беден. Не запачкан в коррупции, что хорошо. За ним нет ошибок, поскольку никогда ни за что и ни за кого не отвечал. Здесь все кристально чисто. Вызывает добрые чувства, поскольку может рассмешить.

Даже если кто-то и не верит в его политический талант, все равно за Зеленского — как против всех. За Зеленским — обиженный Порошенко олигарх Коломойский — владелец телеканала "1+1". Это значит, что эфир у Зеленского гарантированно есть.

Но если кроме шуток, что Зеленский думает, например, о Донбассе? "Я считаю, что вообще вся эта тема, эти куски земли — это все про человеческую жизнь. Поэтому я бы взял человеческую жизнь и поставил бы — вот наша цель. Сохранить людей. Поэтому любой вариант — мы туда пойдем армией — я убираю. Придется говорить. Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", — уверяет Зеленский.

Не надо иллюзий. У него полно антироссийских высказываний. Он — олигархическая креатура. Один из наемников Коломойского. И Зеленский сдавал свои гонорары в поддержку так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе. То есть кровь и на нем.

А программа? Программу Зеленский попросил написать ему самих украинцев, мол, присылайте свои пожелания, будет вам и программа. На что пошутил уже мэр Киева Виталий Кличко: "Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете". Кличко шутит, хотя чаще и сам смешон для киевлян.

Автор: Андрей Коновалов

Тема политики не сходит с улиц украинской столицы. Сегодня не бунтуют, но обсуждают президента, министров и, конечно, мэра Киева Виталия Кличко.

В прошлом — киевская площадь Октябрьской революции, теперь — Площадь независимости, Майдан незалежности. Для многих — символ смены власти под натиском возмущенного народа. Вокруг красиво, но лучше смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о разломанные тротуарные плиты, лежащие тут годами. Центр политической жизни Украины: здесь были и "Кучму гэть" в 2001-м, и "оранжевая революция", и, наконец, Евромайдан в 2013-2014 годах.

Улица героев "небесной сотни". Это название на карте Киева появилось в 2014 году. Пять лет назад 20 февраля здесь погибли десятки участников Майдана. Снайперы вели огонь по протестующим с разных сторон. Виновные в расстреле до сих пор не установлены. Сейчас тут временный мемориальный комплекс, который в скором времени должен сменить Музей революции достоинства.

Массовая гибель участников Майдана и работников правоохранительных органов стала поворотным моментом так называемой "революции достоинства" — именно после этого к власти пришла нынешняя политическая элита.

Туристка из Англии Кэролайн знает о годовщине трагических событий на Майдане, пришла посмотреть рекламируемую экспозицию. Говорит, что-то читала в британских газетах в то время. Но почти все забыла. Сейчас британских газетах об этом уже не пишут. "Думаю, британцы очень сочувствовали украинцам. Все выглядело так, что они были против попытки захвата русскими", — говорит Кэролайн.

Киевлянки Зоя и Татьяна помнят события пятилетней давности — были против президента Виктора Януковича, который обещал Европу и НАТО, а потом сменил курс. Говорят, Евромайдан был не зря, но жить лучше не стали.

Лучшую жизнь украинцам сейчас обещают 44 кандидата в президенты. Улицы пестрят плакатами, стоят агитационные палатки. Больше всего агитаторов у действующего президента Петра Порошенко, но люди их не замечают. Местами разгораются жаркие споры.

"Обманывают, что убивают российские солдаты. Это обман полный. Там убивают украинцы один другого. Из "Градов" стреляли по Краматорску и по Славянску", — рассказывают люди.

А часть жителей вне актуальной политической повестки отмечает 23 февраля походом в киевский Музей Великой отечественной войны. "Это правильный праздник. Пришли дедушек вспомнить. Так что мы не забываем советские праздники", — признаются люди.

До выборов президента Украины осталось чуть больше месяца. Большая часть населения не определилась, за кого голосовать.

Текст: "Вести недели"

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