Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

В экстренные службы Москвы вечером в воскресенье, 24 февраля, поступило сообщение о возгорании в государственном музее Пушкина на Пречистенке. По предварительным данным, в музее сработала пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы около 100 человек, передает "Интерфакс".

На место происшествия срочно прибыли пожарные. Они не обнаружили источник возгорания, но на всякий случай обследовали все помещения. В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В пресс-службе музея Пушкина, в свою очередь, заявили, что в здании пожара нет, пожарная сигнализация не срабатывала, МЧС никто не вызывал. Однако спасатели все равной приехали. Возможно, это какой-то ложный вызов, предположили в пресс-службе.