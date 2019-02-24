Невиновный американец получит 21 миллион за 39-летнюю отсидку

В США экс-заключенный получит 21 миллион долларов компенсации.

Такую сумму выплатят Крейгу Коли, отсидевшему 39 лет за двойное убийство, которое он не совершал. Власти города Сими-Велли в Калифорнии выделят 4,9 миллиона, остальные средства поступят из других источников.

В 1978 году мужчину посадили за убийство женщины и ее 4-летнего сына. В 2017 году он вышел на свободу, отметив 70-й день рождения в тюрьме, сообщает ABC News.