Венесуэла с каждым днем усиливает меры безопасности

Провокация по всем правилам военной науки. Что происходит на неспокойной границе Колумбии и Венесуэлы?

Полиция наступает в сторону протестующих. Они прикрываются броневиком, протестующие закидывают сюда камни. В ответ им летит слезоточивый газ. В воздухе чувствуется "перцовка". Ситуация накаляется постоянно. Слезоточивый газ настолько едкий, что даже кожа "горит".

Полицейские дают понять: из толпы прилетают не только камни, но и прутья, и коктейли Молотова. Военные продвигаются в глубь поселка по основной дороге, при этом в них летят камни еще и сбоку — из домов. Поэтому некоторые из правоохранителей заходят прямо в дома и ищут провокаторов.

Группы оппозиционно настроенных — это не только простые жители приграничных поселков, которые восприняли новость о ввозе американской гуманитарной помощи как повод к выступлениям, но и молодчики в масках, которые заводят толпу и атакуют полицию. Кадры с моста Симона Боливара со стороны Венесуэлы: военный ранен так, что не может идти, — двое подхватывают.

Отношение к гуманитарной помощи из США словно в очередной раз разделило жителей Венесуэлы на своих и чужих. В паре сотен метров за спиной военных, сдерживающих толпу, формируется еще одна группа активистов.

С противоположной стороны сторонники президента Мадуро тоже готовятся ответить оппозиционерам. У многих из них — камни в руках, кто-то подготовил палки и заточил их, кто-то берет железные прутья. Они кричат "Yankee go home!", выстроили свою баррикаду и готовы стоять до конца. Здесь все идет к гражданскому сопротивлению.

Попытка провести гуманитарный груз дестабилизировала ситуацию настолько, что постоянные стычки протестующих с полицией превратили приграничные территории в зоны конфликта, по которым почти невозможно передвигаться.

Сторонники Гуайдо в Каракасе окружили военный аэродром. Однако попыток прорваться так и не предприняли. Один из венесуэльских генералов перешел на сторону самозванного президента Гуайдо, однако большая часть военнослужащих — на стороне Мадуро. Они же приложили максимум усилий, чтобы не допустить провокаций.

Мы находимся непосредственно на границы Венесуэлы и Колумбии. Отсюда хорошо видно, насколько серьезно подготовились венесуэльские военные. Мост, который связывает две стороны, они перекрыли сначала железным забором, потом бетонными плитами, также перевернули целые платформы огромных фур, да еще и приварили железными прутьями к перилам.

Вдоль приграничной зоны со стороны Венесуэлы установлены дополнительные ограждения — так называемые железные ежи, связанные между собой колючей проволокой, видимо, на случай, если кто-то сможет все-таки прорваться со стороны Колумбии. Здесь же заготовлены железные рейки с шипами, которые выбрасываются под колеса автомобиля, который едет по дороге. Тут же — видимо, на случай самых драматичных событий — выложены сразу несколько укреппозиций. За ними можно укрываться, потому что мешки очень плотные, — внутри песок и камни.

"Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мадуро — наш законный президент, 20 мая мы голосовали за него и его поддерживаем. Мадуро — это продолжение политики нашего команданте Чавеса, — говорят демонстранты. — Чужие армии хотят подавить народ. Мы — солдаты-боливарианцы, из той армии, что проходила границы, освобождая народы. Мы готовы отдать жизнь за эту революцию".

Главный базар Каракаса. Человек перед прилавком – точильщик — готов прямо здесь заострить вам нож, клинок, ножницы примерно за 10 центов в пересчете на доллары. Его, конечно, возмущает и килограмм картошки, который продается здесь больше чем за доллар при месячной зарплате в 10, но на вопрос о помощи со стороны Соединенных штатов отвечает однозначно: "Здесь этого не может произойти, потому что нужно пользоваться законными методами. Нужно разрешение Конгресса, а не просто, что я американский президент, поэтому я решил вторгнуться в страну. Кроме того, не существует серьезного мотива, чтобы вторгнуться в нашу страну. У нас нет, например, биологического оружия".

Основной транспорт венесуэльских баррио — мотоциклы. Улицы — маленькие. Дома выстроены максимально близко друг к другу. Традиционно именно в этих районах происходит большая часть преступлений: ограбления, убийства похищения. Начиная с января этого года, когда в стране появился еще и самопровозглашенный президент, ситуация в подобных районах начала обостряться еще больше. Сейчас их патрулируют еще и вооруженные спецподразделения.

Здесь и сейчас жизнь тяжелая, но поначалу в этих трущобах не было ни бетонных лестниц, ни электричества, ни водопровода — приходилось ходить к колонке у подножья. С 2011 года в Венесуэле действует программа переселения из баррио.

Самопровозглашенный президент Гуайдо активно пытается заручиться поддержкой. Недавно он встречался с представителями таксистов, но на главный вопрос – почему, если вы назвали себя президентом, не проведете выборы — ответил: "Очень скоро проведу, когда в Венесуэле прекратится узурпация".

Никакой конкретики при этом так и не последовало. Военные Венесуэлы при этом с каждым днем усиливают меры безопасности. Национальная гвардия в Каракасе на фоне угроз оппозиции выставила дополнительное оцепление у казарм.