Кулижников стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира в спринте

Павел Кулижников одержал победу на мировом первенстве по конькобежному спорту и оказался первым россиянином, ставшим трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Он побил результат Сергея Клевчени, дважды выигравшего на турнире в этом виде состязаний.

На заключительной дистанции 1000 метров в голландском Херенвене Кулижников показал второе время – 1 минута 8,62 секунды. Первым стал голландец Кьелд Нейс (1 минута 07,80 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник Ховард Лоренцен (1.08,73).

В зачете многоборья российский конькобежец набрал 137,390 балла, обойдя японца Тацуя Синхама и норвежца Нейсу.

Ранее Кулижников выигрывал чемпионат мира по спринту в 2015 и 2016 годах. До него еще одни россиянин Сергей Клевченя становился двукратным чемпионом мира (1996, 1997).