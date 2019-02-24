Ликвидирован мужчина с пистолетом, пытавшийся угнать самолет BBA

Вооруженного мужчину 25 лет, который пытался угнать самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, ликвидировали в результате спецоперации. Об этом сообщает издание Daily Star Sunday со ссылкой на армию Бангладеш.

В ходе брифинга в аэропорту бангладешский офицер Мотихур Рахман сообщил, что у подозреваемого был пистолет и что операция заняла всего восемь минут. По некоторым данным, неудачливый угонщик был психически неуравновешенным. Сообщается, что он хотел поговорить с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и своей женой.

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 из Дакки в Дубаи, сел в Читтагонге (юго-восток Бангладеш), где его попытался угнать злоумышленник. Ранее сообщалось, что угон предотвратили члены экипажа. 145 пассажиров были эвакуированы.