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24 февраля 201920:43

Софья Великая одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Каире

EPA

Россиянка Софья Великая заняла первое место на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Каире. В финале турнира она сумела одолеть представительницу Южной Кореи Чхве Суен со счетом 15:12​​​.

Француженка Сесилия Бердер и украинка Ольга Харлан завоевали бронзовые медали.

Напомним, что Великая объявила о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако через год она решила вернуться в большой спорт.

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