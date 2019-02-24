Софья Великая одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Каире

Россиянка Софья Великая заняла первое место на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Каире. В финале турнира она сумела одолеть представительницу Южной Кореи Чхве Суен со счетом 15:12​​​.

Француженка Сесилия Бердер и украинка Ольга Харлан завоевали бронзовые медали.

Напомним, что Великая объявила о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако через год она решила вернуться в большой спорт.