Еременко и Попов вывели "Ростов" в полуфинал Кубка России

В Ростове завершилась ответная встреча 1/4 финала Кубка России по футболу между местной одноименной командой и "Краснодаром". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 1:0 и по сумме двух матчей прошли в полуфинал турнира. Победный гол забил экс-спартаковец Ивелин Попов.

Команду Валерия Карпина, учитывая результат первой встречи, в ответной игре устраивала ничья со счетом 0:0 или 1:1. Поэтому главной задачей футболистов "Ростова" было удержать добытое преимущество за счет двух забитых мячей на чужом поле.

И они с этой задачей сумели справиться. Более того, когда в самой концовке второго тайма "быки" пошли большими силами вперед, два экс-спартаковца Роман Еременко и Ивелин Попов убежали в быструю контратаку, и последний открыл счет в этой встрече. Отыграться за оставшееся время гостям так и не удалось.