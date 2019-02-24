Скелетонист Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира во второй раз в карьере

Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на заключительном этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Калгари. В общем зачете турнира россиянин набрал 1704 очка и стал победителем сезона-2018/2019.

Золото на последнем этапе Кубка мира завоевал южнокореец Юн Сун Бин. В общем же зачете он стал лишь вторым с 1680 баллами. Третьим оказался восьмикратный обладатель трофея латвиец Мартинс Дукурс (1533).

Отметим, что 33-летний российский скелетонист стал победителем Куба мира во второй раз в карьере. Впервые он выиграл турнир в сезоне-2008/2009.