Полицейские поймали налетчиков, пытавшихся обокрасть офис "Мегафона" в Москве

Двое злоумышленников попытались обокрасть офис продаж телекоммуникационной компании "Мегафон" на юго-западе Москвы, но им не повезло — их задержали полицейские.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, двое мужчин в масках ворвались в офис продаж вечером в воскресенье, 24 февраля. Угрожая сотруднику "Мегафона" дубинкой, они вытащили из кассы 18 тысяч рублей, потом сняли с витрины выставленные на ней мобильные телефоны и попытались скрыться.

Однако сработала сигнализация, на место срочно прибыли полицейские, которые и задержали налетчиков. Ими оказались неработающие мужчины 1978 и 1985 годов рождения.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Там добавили, что по факту налета проводится проверка, сумма нанесенного ущерба устанавливается.