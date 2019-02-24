В Молдавии завершились парламентские выборы

Участки для голосования в Молдавии, где в воскресенье, 24 февраля, прошли парламентские выборы, закрылись в 21 час по местному времени (22 часа по Москве).

По данным Центризбиркома республики, в голосовании приняли участие 49,09 процента избирателей — это 1,44 миллиона человек. На зарубежных участках к этому же времени проголосовали 2,47 процента от общего числа избирателей или более 72 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ряде стран Европы, в США и Канаде.

Член ЦИК РФ Александр Кинев сообщил, что голосование завершилось без серьезных нарушений. Между тем глава Национального инспектората патрулирования Марин Максиан рассказала, что членов молдавской избирательной комиссии, которые приехали с мобильными урнами для голосования к заключенным в тюрьмах города Бендеры, не пропустили в непризнанную республику Приднестровье, возбуждено уголовное дело.

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии поблагодарила избирателей, которые пришли на участки. Один из лидеров партии, бывший кандидат в мэры Кишинева Иван Чебан назвал эти выборы сложными в связи с непростой ситуацией в стране. Он заявил, что нарушения были, и наблюдатели от партии все зафиксировали. Однако окончательную оценку проведенным выборам Чебан пообещал дать позже, передает "Интерфакс".

Наблюдатели от миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ обещали озвучить свою оценку подготовки и проведения выборов в молдавский парламент на брифинге в понедельник, 25 февраля.

Выборы в Молдавии впервые проходили по смешанной избирательной системе: 51 депутат избирается по округам, а 50 — по партийным спискам в национальном округе. Депутатов избирают на четыре года. Порога явки нет. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок.