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24 февраля 201922:27

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги

EPA

На стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. А в серии пенальти победу одержали "горожане" со счетом 4:3.

Финальная встреча Кубка лиги между "Челси" и "МанСити" получилась не самой зрелищной. Обе команды старались в первую очередь обезопасить свои ворота. И им это удалось. За 120 минут игрового времени футболисты результативными действиями не отметились.

В серии же пенальти "аристократы" не забили дважды, в то время как "горожане" лишь раз не сумели пробить Кепу Аррисабалагу. "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской футбольной лиги во второй раз подряд. Всего же у команды Хосепа Гвардиолы шесть побед в турнире.

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