Москвича ограбили на полмиллиона рублей

Почти полмиллиона рублей украли у 28-летнего мужчины на востоке Москвы.

На пострадавшего напали трое неизвестных. Злоумышленники применили физическую силу и отобрали у него сумке, где находились 420 тысяч рублей.

Преступники скрылись. Медицинская помощь жертве преступления не понадобилась.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.