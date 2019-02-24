Определился состав сборной России на чемпионат мира по скелетону в Уистлере

Стал известен состав сборной России по скелетону на чемпионат мира, который пройдет в канадском Уистлере с 1 по 10 марта 2019 года. В него попали все участники последнего этапа Кубка мира в Калгари.

За российскую команду выступят Владислав Марченков, Никита Трегубов, Александр Третьяков, Юлия Канакина, Рената Хузина и Елена Никитина.

Об этом стало известно со слов главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данилы Чабана, на которого ссылается РИА Новости.

Напомним, что Александр Третьяков по итогам заключительного этапа Кубка мира в Калгари стал победителем сезона-2018/19 в общем зачете.