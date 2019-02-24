Возле берегов Крыма вновь замечен американский разведывательный самолет

Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon замечен у берегов Крыма. Сообщается, что он провел разведку в районе Керченского пролива, а также в районе Севастополя.

Бортовой номер разведчика – 168848, уточняет РИА Новости. В 16:25 по времени Москвы самолет взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. В 17:45 он пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке в 125 километрах от Крымского моста. К 20:35 он появился в южной части полуострова – возле Севастополя. Далее в течение трех часов самолет курсировал возле южных районов Крыма. Траектория самолета отслеживалась мониторинговым ресурсом PlaneRadar, который обнародовал информацию на странице Twitter.

16:25 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LK-848 VP-26), с бортовым номером 168848, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Болгарии🇧🇬, скорее всего разведполёт вдоль Черноморского побережья России.🇷🇺#USNAVY #P8A pic.twitter.com/5xqJ1RL3ux — PlaneRadar (@ua4wiy_) February 24, 2019

Минобороны России призывало Вашингтон отказаться от активной разведывательной деятельности, но получило отказ. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу отметил, что в Крыму дислоцирована уникальная межвидовая группировка войск, которая не даст ни единого шанса для посягательства на территорию России.

Эти войска играют важнейшую роль в обеспечении безопасности РФ.