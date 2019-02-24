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24 февраля 201923:25

Возле берегов Крыма вновь замечен американский разведывательный самолет

EPA

Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon замечен у берегов Крыма. Сообщается, что он провел разведку в районе Керченского пролива, а также в районе Севастополя.

Бортовой номер разведчика – 168848, уточняет РИА Новости. В 16:25 по времени Москвы самолет взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. В 17:45 он пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке в 125 километрах от Крымского моста. К 20:35 он появился в южной части полуострова – возле Севастополя. Далее в течение трех часов самолет курсировал возле южных районов Крыма. Траектория самолета отслеживалась мониторинговым ресурсом PlaneRadar, который обнародовал информацию на странице Twitter. 

Минобороны России призывало Вашингтон отказаться от активной разведывательной деятельности, но получило отказ. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу отметил, что в Крыму дислоцирована уникальная межвидовая группировка войск, которая не  даст ни единого шанса для посягательства на территорию России.

Эти войска играют важнейшую роль в обеспечении безопасности РФ.

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