Самолеты западной коалиции атаковали лагерь террористов на востоке Сирии

В воскресенье, 24 февраля, самолеты военно-воздушных сил международной коалиции, возглавляемой США, атаковали лагерь террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России), расположенный в районе населенного пункта Эль-Багуз на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает новостной портал "Аль-Масдар". Как уточняется, удары по террористам были нанесены после того, как из этого форпоста эвакуировали последнюю группу мирных граждан.

С 20 февраля покинуть Эль-Багуз смогли более 6 тысяч человек. Среди них есть сдавшиеся в плен боевики и члены их семей, передает ТАСС.

По данным командования арабо-курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС), в Эль-Багузе в настоящее время может находиться свыше тысячи террористов ИГИЛ, ранее отвергнувших предъявленный им ультиматум и отказавшихся сложить оружие. Все они – умеющие воевать наемники-профессионалы из остатков элитных подразделений, которые съехались в Сирию со всего мира.

Перед отрядами СДС стоит трудная задача по зачистке Эль-Багуза, учитывая, что террористы там создали сеть подземных туннелей.

В воскресенье, 24 февраля, военная операция была отложена из-за плохих погодных условий.