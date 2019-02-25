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Ситуация в Донбассе 17 минут назад
25 февраля 201900:09
ДНР: в перестрелке между силовиками ранен мирный житель
Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что при перестрелке возле подконтрольного Киеву города Марьинка ранен мирный житель 1970 года рождения. Стрельба, устроенная украинскими силовиками, которых источник назвал "горе-вояками", произошла в ночь с 23 на 24 февраля.
Раненый был доставлен на КПП "Александровский" у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости. Затем скорая помощь увезла его в одну из больниц Донецка.
По словам представителя Народной милиции, украинские силовики готовят на подконтрольной Киеву территории провокацию. По словам источника, это будет "уничтожение объекта жилой инфраструктуры".
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