Прыгунья с шестом Сидорова победила на турнире во Франции

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту с шестом, который прошел во Франции. Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, преодолела планку на высоте 4,81 метра.

Такой же результат показала и Ангелика Бенгтссон из Швеции. Однако она затратила на это большее число попыток.

Напомним, что Сидорова стала победительницей общего зачета Зимнего тура IAAF. Россиянка продолжает подготовку к чемпионату Европы, который стартует 1 марта в Глазго.