Во время расстрела демонстрантов на киевском Майдане действовали снайперы-наемники из Грузии и Прибалтики, а также украинские боевики. Об итогах расследования телеканалу "Россия 24" рассказала автор и режиссер израильского фильма "Площадь разбитых надежд" Анна Стефан. Сам фильм, кстати, запрещен на Украине.

Автор фильма подчеркнула: все факты указывают на то, что расстрел на Майдане организовали люди, которые сейчас руководят Украиной, и они неоднократно ей угрожали.