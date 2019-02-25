ЦИК Молдавии: на выборах лидируют социалисты и партия "серого генерала"

Партия социалистов и демократы лидируют на парламентских выборах, по данным ЦИК Молдавии. Также могут пройти блок "Акум" и партия "Шор". Явка составила почти 50 процентов.

Социалисты выступают за развитие отношений с Россией. Против этого — правый блок и демократы, напоминает телеканал "Россия 24".

Первое место, по итогам выборов, соцопросы отдают социалистам. Их поддержали более 40 процентов избирателей. Но наблюдатели не исключают подтасовок и вбросов в пользу контролирующей сейчас парламент Демократической партии. Ее возглавляет скандальный олигарх Владимир Плахотнюк. Его называют "серым кардиналом" Молдавии и считают причастным к убийствам и незаконному выводу денег из страны.