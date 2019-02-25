Выборы в парламент Молдавии: как голосовали в Москве

24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. Два избирательных участка были открыты и в Москве. Один из них находился в здании посольства Молдавии. За голосованием следил корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Конопко.

Оба московских участка закрыты, в комиссиях начинают подсчитывать голоса и явку. Уже по традиции возле посольства весь день была очередь, но рекорда предыдущего избирательного цикла не побили.

В 2014 году гражданам Молдавии приходилось едва ли не прорываться на участки в России за последним бюллетенем. В этот раз число проголосовавших стало четырехзначным лишь к середине дня. Это при том что всего в нашей стране живут от 350 тысяч до полумиллиона молдаван.

"Проголосовали за смешанную систему. А в Молдавии смешанная система, в нашем маленьком государстве смешанная система. Просто люди в замешательстве и не знают, за кого голосовать. Сегодня такой явки нет, люди пассивные. Люди очень устали от всего этого выбора", — комментирует ситуацию кандидат в депутаты парламента Молдавии Николай Ципович.

Беседа кандидата с избирателем у ворот участка — это что-то вроде ноу-хау голосования: на этих выборах в Молдавии отменили день тишины. Еще запретили голосовать за рубежом по внутреннему паспорту: так что из тех, кто пришел, отметку в бюллетене ставили не все. И ввели новую смешанную систему: половину парламента теперь формируют по партийным спискам, другую — по одномандатным округам.

"В городе Москва для лиц, проживающих в Москве и в окрестностях, организовано два избирательных участка. На этих двух избирательных участках могут голосовать до 10 тысяч человек. На избирательном участке присутствуют наши наблюдатели, а также международные наблюдатели, которые в соответствии с выборным кодексом Республики Молдова мониторизируют процесс проведения выборов", — рассказывает председатель избирательной комиссии №49/12 по городу Москве Эдуард Мельник.

Выбирали в республике сегодня из 14 партий, одного блока и 319 самостоятельных кандидатов. В нынешнем парламенте правящей считается Демократическая партия Плахотнюка. В оппозиции — Партия социалистов.

"Я гражданка Молдовы, переживаю за будущее своей страны. Хочется, чтобы страна развивалась по-хорошему, правильно, чтобы люди хорошо жили в этой стране. Мы хотим, чтобы в Молдове были какие-то изменения, чтобы наши дети, наши внуки работали в нашей стране", — рассказывают избиратели.

Перемен, судя по соцопросам, хочет большая часть избирателей. Оппозиционерам и их курсу на сотрудничество с ЕАЭС до выборов отдавали от 34 до 43 процентов. Плахотнюку с обещаниями сблизиться с ЕС и НАТО — не больше 25 процентов.

Если левым и удастся взять большинство голосов, реальной власти им это не гарантирует. В коалицию с Демократической партией может вступить прозападный блок ACUM, у которого в прогнозах — почти треть всех голосов. Результаты же по одномандатным округам (а это половина будущего парламента) политологи вообще прогнозировать не берутся.