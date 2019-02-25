Колумбийские дипломаты пешком ушли из Венесуэлы

Три колумбийских дипломата вместе с семьями пешком ушли с территории Венесуэлы. Под присмотром венесуэльской полиции они перешли границу в Сан-Антонио. Ранее страну покинул Колумбии Херман Кастаньеда.

С 23 февраля Колумбия и Венесуэла разорвали дипломатические отношения, напоминает РИА Новости. Богота пообещала как можно скорее отозвать своих дипломатов. Каракас дал на это 24 часа.

Обострение отношений двух стран началось из-за поставок гуманитарной помощи из США. Вашингтон использовал для этого Колумбию. Сторонники Мадуро назвали это "дешевым шоу олигархии". Военные возвели на границе с Колумбией дополнительные укрепления.