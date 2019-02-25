ДТП со снегоходом на Камчатке: 13-летний ребенок погиб, три человека пострадали

В селе Эссо на Камчатке в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний мальчик, еще двое детей и женщина получили травмы различной степени тяжести. О происшествии СМИ сообщили представители управления МВД России по региону.

Как уточняется, находящийся за рулем снегохода Yamaha с нартой мальчик не справился с управлением и врезался в дерево.

От полученных травм подросток скончался на месте, передает РИА Новости. Его пассажиры – 8-летняя девочка, 11-летний мальчик и 34-летняя женщина – получили ранения. Им было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.