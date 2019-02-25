Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.

В процессе заседания Хорошавин обратился к суду с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь, передает ТАСС. Он завил, что в связи с состоянием здоровья не может ничего обсуждать, и попросил объявить перерыв в слушаниях. Сторона обвинения поддержала ходатайство Хорошавина и предложила суду решить вопрос о постоянном присутствии медицинских работников на последующих слушаниях.

Судебная коллегия удовлетворила ходатайство и прервала слушания до 14:30 по местному времени (6:30 по времени Москвы).

Во время перерыва врач скорой помощи осмотрит Хорошавина. От результатов осмотра будет зависеть, продолжится ли заседание после обеда.

В ноябре 2018 года суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его экс-подчиненных на приговор, вынесенный в феврале. Предыдущее заседание, назначенное на 8 февраля, отменили в связи с госпитализацией одного из фигурантов дела – бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Карепкина, в которого был диагностирован тромбофлебит.

9 февраля 2018 года бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также он был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.