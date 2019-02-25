Электронные права: что изменится для российских автолюбителей?

С 2020 года ГИБДД планирует ввести в России электронные права. Это позволит бороться с поддельными водительскими удостоверениями. Также введение электронных прав предотвратит случаи использования прав несколькими водителями со схожей внешностью.

Водители смогут не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины, передает РИА Новости. Сотрудник ГИБДД сможет проверить, имеет ли водитель право управлять транспортным средством, сверившись с электронной базой.

При введении электронных прав обычные водительские удостоверения останутся действительными.