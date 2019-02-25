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25 февраля 201905:09

Гвардиола сравнялся с Моуринью по количеству выигранных трофеев

twitter.com

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал 25-й трофей в качестве главного тренера. Это произошло в финале Кубка английской лиги, в котором "горожане" одержали победу по пенальти над лондонским "Челси" со счетом 4:3.

По количеству выигранных турниров испанский специалист сравнялся с португальцем Жозе Моуринью. Как сообщает Sports.ru, 48-летний Гвардиола выиграл 4 трофея с "МанСити", 14 – с "Барселоной" и 7 – с "Баварией".

На третьем месте по количеству завоеванных титулов среди действующих тренеров в лигах топ-5 Европы находится Карло Анчеллоти (20).

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