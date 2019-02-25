Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения "Миннесоте"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко набрал одно очко в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесота Уайлд", отметившись голевой передачей. Однако усилий россиянина не хватило для итоговой победы. "Блюзмены" уступили "дикарям" в овертайме со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Джейсон Закер и Райан Донато. У проигравших единственный гол оказался на счету Алекса Пьетранджело.

В другой встрече дня "Оттава Сенаторз" дома уступила "Калгари Флэймз" со счетом 1:2.